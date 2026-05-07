ГАИ нашла в машине дайверов незаконно пойманную рыбу и раков

В Челябинске патруль ГАИ поймал дайверов, которые незаконно добыли несколько килограмм раков.
Как пояснили в Минэкологии Челябинской области, в регионе сейчас действует нерестовый запрет, но это не помешало дайверам выловить в озере Смолино рыбу и 750 раков.
Патруль остановил машину для досмотра и обнаружил в ней: гидрокостюмы, оборудование для дайвинга, 758 раков, 25 окуней и щуку.
В это время запрещено использование любых плавсредств, а также ловля рыбы с лодок. Допускается только рыбалка с берега одной поплавочной удочкой. Перевозка снастей и выловленной рыбы в лодках категорически запрещена.
Кроме того, озеро Смолино имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Специальный режим охраны ООПТ дополнительно запрещает добычу ресурсов с использованием водолазного снаряжения.
В отношении браконьеров составлены административные материалы. Помимо крупного штрафа, им грозит изъятие орудий лова и машины, в которой провозилась браконьерская добыча. Окончательное решение по делу вынесет суд.
Челябинск, Елена Васильева
