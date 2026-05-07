Ветерана СВО назначили первым заместителем министра экономического развития Челябинской области

Губернатор региона Алексей Теслер назначил первого заместителя министра экономического развития региона. Им стал участник специальной военной операции Андрей Мурзин, ранее возглавлявший филиал благотворительного фонда «СВОИМ». В министерстве он будет курировать вопросы инвестиционного и территориального развития региона.

Как сообщили в правительстве, Андрей Мурзин участвовал в программе «Герои Южного Урала», которая помогает бывшим участникам спецоперации реализовать себя на государственной службе. Во время стажировки он изучал вопросы промышленной кооперации и развития инвестиционного потенциала региона под руководством первого заместителя губернатора Челябинской области Ивана Куцевляка.

Андрей Мурзин рассказал, что начал изучать экономику еще во время студенчества и считает, что Южный Урал является экономически активным во всех отношениях: в нем гармонично сочетаются природные ресурсы, промышленность, инновационное производство и квалифицированные кадры.

Челябинск, Таисья Исупова

