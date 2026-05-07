Магнитогорские полицейские поймали преступника, скрывавшегося 23 года в городах России

Мужчину, много лет находившегося в федеральном розыске, задержали спустя 23 года после совершения преступления. Беглеца помогла обнаружить система дактилоскопического учета.

46-летний иностранный гражданин обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В 2002 году в Ленинском районе Магнитогорска он вместе с другими подельниками участвовал в грабеже и избиении 33-летнего мужчины. Потерпевший умер от полученных травм – его избили металлическими трубами и черенком. Один из нападавших был оперативно установлен и задержан сотрудниками органов внутренних дел. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Второй фигурант, причастность которого к совершению данного деяния подтверждалась неопровержимыми доказательствами, скрылся. В 2003 году он был объявлен в федеральный розыск, расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 и пунктом «а» части 2 статьи 161 УК РФ, было приостановлено, – сообщили в полиции Челябинской области.

В 2016 году при попытке оформления вида на жительство в Республике Башкортостан сработала система дактилоскопического учета: отпечатки пальцев гражданина совпали с отпечатками разыскиваемого преступника. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Магнитогорску в результате кропотливой работы смогли установить местонахождение беглеца. Как оказалось, злоумышленник регулярно менял места жительства, перемещаясь по различным регионам России, а также сменил установочные данные: фамилию, имя и отчество. В 2025 году мужчина был задержан оперативниками в Уфе. Следователем Ленинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Челябинской области производство по уголовному делу было возобновлено, проведен комплекс необходимых следственных действий, собрана достаточная доказательственная база. Изучив материалы, суд приговорил злоумышленника к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении третьего соучастника преступления выделено в отдельное производство, его местонахождение устанавливается.

Магнитогорск, Челябинская область, Таисья Исупова

