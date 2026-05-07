Командир батальона, получивший взятку от отца призывника, отправится в колонию

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о взятке. Старший сержант, исполнявший обязанности командира батальона, 3 сентября 2024 года в г. Чебаркуле Челябинской области получил взятку в размере 300000 рублей. Деньги ему передал отец призывника за предоставление возможности его сыну незаконно отсутствовать на службе.

Обвиняемый свою вину не признал, но его виновность была установлена исследованными в судебном заседании доказательствами, – сообщает объединенная пресс-служба судов Челябиснкой области. Действия старшего сержанта расценили как получение должностным лицом взятки в крупном размере от взяткодателя в пользу представляемого им лица за совершение заведомо незаконных действий и квалифицировали по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ.

По приговору суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев и штрафа в размере 1,5 млн рублей. Также он лишен звания «старший сержант» и в течение 5 лет не сможет занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий. Также в пользу государства с осужденного будет взыскана сумма взятки.

Приговор не вступил в законную силу.

Магнитогорск, Челябинская область, Таисья Исупова

© 2026, РИА «Новый День»

