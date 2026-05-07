Парад в Златоусте отменен

Парад Победы, ранее анонсированный в Златоусте, отмен. Об этом сообщает администрация города. Чиновники ссылаются на рекомендации анитеррористической комиссии, которая руководствовалась оценками рисков проведения публичных мероприятий.

«Антитеррористическая комиссия Златоустовского городского округа тщательно проанализировала текущую ситуацию и с учетом мнения силовых структур приняла решение скорректировать план празднования 9 Мая в целях обеспечения безопасности жителей.

В частности, отменен Парад Победы. Это непростое, но необходимое решение продиктовано следующими обстоятельствами: массовое скопление людей повышает риски возможных провокаций; в мероприятии традиционно участвуют дети – кадеты, юнармейцы и воспитанники военно‑патриотических клубов, а значит, требуются особые меры защиты.

Мы понимаем, насколько важен Парад Победы как символ памяти и гордости, но сегодня первостепенная задача – сберечь жизни и здоровье горожан», – пояснили в мэрии Златоуста.

При этом праздник обязательно состоится, отметили в мэрии: остальные традиционные мероприятия пройдут в запланированном порядке. Участок автомобильной дороги от гостиничного комплекса «Никольский» (пр. 30-летия Победы, д. 3) до водной станции на городском пруду, где 9 мая с 10:00 до 17:00 часов планировалось временное прекращение движения транспортных средств, останется открытым – движение будет осуществляться в обычном режиме.

Златоуст, Елена Васильева

