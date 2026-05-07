Единый годовой отчет Группы ММК за 2025 год заверен РСПП

Единый годовой отчет Группы ММК за 2025 год прошел процедуру общественного заверения в Совете Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по нефинансовой отчетности.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК», в РСПП отметили, что документ отражает стратегию и масштабы деятельности компании, представляет ее ответственную деловую практику, освещает стратегию, ключевые результаты и показатели эффективности. В нем описаны подходы к управлению различными аспектами устойчивого развития, принципы взаимодействия с заинтересованными сторонами, вклад ММК в достижение цели устойчивого развития ООН и национальных целей развития Российской Федерации. Представлена информация о порядке определения существенных тем отчета. Использование компанией различных форм независимой оценки и подтверждения отчетной информации (профессиональный аудит и общественное заверение) отражает ее ответственное отношение к качеству раскрываемой информации.

Заключения Совета РСПП об общественном заверении направляются в компании, которые затем могут использовать их как для внутрикорпоративных целей, так и для коммуникации с заинтересованными сторонами, публикуя без каких-либо изменений. Компания, отчет которой прошел процедуру общественного заверения, получает Свидетельство РСПП.

Отчетность Группы ММК традиционно подробно освещает деятельность компании по защите окружающей среды, реализации важных для общества социальных инициатив и программ поддержки сотрудников. Достоверность информации заверяется независимой аудиторской проверкой. Высокий уровень ESG-отчетности, которая с 2020 года входит в интегрированный годовой отчет ММК, ежегодно получает признание международных и российских экспертов за высокое качество раскрытия информации о внедрении принципов устойчивого развития в бизнес-процессы и корпоративную политику. В частности, отчетность Группы ММК не раз становилась призером конкурса годовых отчетов, организатором которого выступает Московская биржа. Также она стабильно подтверждает высший уровень рейтинга нефинансовой (в области устойчивого развития) отчетности рейтингового агентства AK&M.

Магнитогорск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

