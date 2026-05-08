В Челябинске расширены зоны запрета электросамокатов

В Челябинске расширены зоны запрета движения на электросамокатах. Также увеличены зоны, где скорость СИМ должна быть снижена.

Как сообщает администрация города, комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения уже направила уведомления операторам кикшеринговых услуг.

«7 мая протокол Комиссии направлен в адрес операторов кикшеринга, работающих в Челябинске. Сейчас они должны внести изменения в программное обеспечение. Рассчитываем, что новые зоны запрета и ограничения скорости начнут действовать в ближайшее время», – подчеркнул заместитель главы города Дмитрий Агеев.

Движение на электросамокатах будет запрещено на театральной площади, включая территорию вокруг театра драмы им. Наума Орлова, в сквере «ЧМК», сквере «Юбилейном», по площади у главного корпуса ЮурГУ, по пощади Революции и других участках. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Еще на 25 участках скорость электросамокатов будет ограничена до 12 км в час. Список можно увидеть здесь.

Челябинск, Елена Васильева

