9 мая: перекрытия, досмотры и правила безопасности в центре города

Челябинск готовится к торжественным мероприятиям, посвященным Дню Победы. В центре города в течение дня запланированы торжественное построение войск, праздничный концерт и фейерверк.

МОБ Челябинской области предупредило о мерах безопасности, которые будут действовать на мероприятиях.

– на входе будет проводиться досмотр с использованием металлодетекторов.

– запрещено проносить колюще-режущие предметы, аэрозоли, стеклянную тару, огнеопасные вещества и другие опасные предметы.

– запрещено распивать алкоголь и появляться в нетрезвом виде.

Движение транспорта 9 мая в центре будет закрыто. Администрации города опубликовала карточки, где указаны участки улиц и время перекрытия.

