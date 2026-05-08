Челябинцам перед майскими праздниками напомнили о защите от клещевых инфекций

Роспотребнадзор предупредил жителей Южного Урала об активности клещей и напомнил о правилах безопасного поведения на природе.

При посещении парков, скверов, садовых участков, кладбищ и лесных массивов необходимо использовать защитную одежду, применять репелленты, постоянно осматривать себя, а также домашних животных на наличие кровососов.

В случае присасывания клеща нужно обязательно обращаться за медицинской помощью, отметили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области. В рабочие дни – в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства, в выходные и праздничные – в травмпункт. Врачи примут решение – нужен ли пострадавшему противоклещевой иммуноглобулин, а также антибиотики с целью профилактики других клещевых инфекций.

Исследовать клеща можно в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области», ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль», ООО «Инвитро», ООО Прогрессивные медицинские технологии». Специалисты уже исследовали в этом году доставленных клещей. Статистика по инфицированности выглядит так: инфицированность вирусом клещевого энцефалита – 0,27%, возбудителями клещевого боррелиоза – 20,6%, моноцитарного эрлихиоза – 2,1%, гранулоцитарного анаплазмоза – 0,6%.

Первый пик активности клещей в Челябинской области исходя из многолетних наблюдений приходится на вторую половину мая, второй – на середину августа. Первый случай обращения по поводу присасывания клеща в 2026 году зарегистрирован 17 марта. Пока статистика по покусанным клещами ниже прошлогодней.

