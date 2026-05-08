Школьник отдал мошенникам два миллиона рублей, испугавшись за семью

В Челябинске сотрудники уголовного розыска городского УМВД задержали 20-летнего курьера мошенников, который обманул 14-летнего школьника на два миллиона рублей.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась мать мальчика. Подросток рассказал, что всё началось с сообщения в мессенджере, поступившего якобы от секретаря школы. Мальчика попросили пройти авторизацию и сообщить код из смс-сообщения, что он и сделал, не заподозрив обмана. Вскоре ему позвонил лжесотрудник безопасности портала «Госуслуги» и заявил, что мошенники получили доступ к его личному кабинету и аккаунту родителей. Более того, от имени родителей якобы был осуществлён денежный перевод в поддержку недружественной страны, и теперь им грозит уголовная ответственность. Чтобы помочь родителям избежать наказания, подросток должен был следовать указаниям «сотрудника правоохранительных органов». Напуганный и переживающий за семью школьник под предлогом «декларирования денежных средств» передал курьеру более двух миллионов рублей. Родители заметили пропажу денег и после разговора с сыном незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

Жертвами курьера также стали 51-летний житель Центрального района, который передал мошеннику для сохранности около 500 тысяч рублей, и 17-летний челябинец, отдавший курьеру ювелирные украшения матери.

Как установили полицейские, на мобильный телефон юноши поступило сообщение о якобы доставленной посылке, для получения которой необходимо назвать код из смс-сообщения. Спустя время молодому человеку позвонил неизвестный, сообщивший, что мошенники получили доступ к личному кабинету и от его имени выдана доверенность гражданину недружественной страны. Чтобы избежать уголовной ответственности, он должен был задекларировать все имеющиеся денежные средства или материальные ценности. Напуганный молодой человек взял принадлежащие матери ювелирные украшения и передал курьеру. Сумма причиненного ущерба составила около 3,5 миллионов рублей.

Курьер успел перевести полученные средства через банкоматы третьим лицам, а золотые украшения передал неизвестным в Казани. Сейчас он находится под стражей. По фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), – сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Челябинск, Таисья Исупова

