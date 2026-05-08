В Челябинской области расследуют обстоятельства гибели парапланериста

В Челябинской области расследуются обстоятельства гибели парапланериста.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, вечером 7 мая в Пластовском округе потерпел крушение параплан с мотором. Летательный аппарат разбился между Пластом и селом Кочкарь.

На земле был обнаружен мужчина 48 лет, житель Челябинска. Следственный комитет начал проверку инцидента по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Челябинск, Елена Васильева

