В Челябинской области расследуют обстоятельства гибели парапланериста

В Челябинской области расследуются обстоятельства гибели парапланериста.
Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, вечером 7 мая в Пластовском округе потерпел крушение параплан с мотором. Летательный аппарат разбился между Пластом и селом Кочкарь.
На земле был обнаружен мужчина 48 лет, житель Челябинска. Следственный комитет начал проверку инцидента по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Челябинск, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»