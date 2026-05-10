В Челябинске отменили салют в честь Дня Победы

Праздничный салюты честь 81-й годовщины Дня Победы в Челябинске не состоялся. В администрации города пояснили – всему виной стала плохая погода. Накануне в ряде территорий УрФО начало действовать штормовое предупреждение о сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду, граде, и сильных ливнях.

В мэрии Челябинска пояснили: по правилам техники безопасности запуск фейерверка допускается при скорости ветра, не превышающей 10 метров в секунду.

В День Победы в Челябинске с соблюдением мер безопасности прошли десятки праздничных мероприятий. По словами представителей мэрии, их посетили тысячи людей, и отмена салюта должна быть встречена с пониманием, поскольку она никак не отразилась на качестве самого праздника.

Отметим, что штормовое предупреждение накануне было объявлено и в Свердловской области, но сильный ветер не помешал проведению салюта. В Екатеринбурге все прошло по ранее заявленному плану, залпы были даны в 22.00.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube