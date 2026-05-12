На реке Юрюзань полицейские задержали браконьеров

Сотрудники полиции совместно с представителями «Облохотрыболовсоюза» проводили рейды и обнаружили двух мужчин, ловивших рыбу в период нереста, в Усть-Катавском городском округе на реке Юрюзань.

У рыбаков обнаружили надувную лодку и запрещённую для ловли сеть. В мешке у браконьеров находилось более 30 выловленных рыб. Полицейские изъяли и незаконный улов, и снасти, – сообщает ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Задержанные пояснили, что рыбачили для собственных нужд, при этом они знали, что ловля рыбы сетью категорически запрещена законом. По данному факту проводится проверка.

Полиция напоминает, что за подобные нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность – вплоть до крупных штрафов и лишения свободы. О фактах браконьерства следует сообщать в дежурную часть полиции.

