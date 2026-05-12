В парке «Таганай» зацвел «лесной имбирь»

В лесах национального парка «Таганай» зацвел копытень европейский. Этот представитель семейства кирказоновых в отличие от своих сородичей, которые обитают только в жарких странах, приспособился жить на Урале и даже в Сибири. Даже под снегом это растение сохраняет зеленые листья, и распускается в конце апреля – начале мая.

От весенних холодов околоцветники защищает опушка, – отмечают в пресс-службе парка. Вместе с цветками появляются и молодые листья. Если листья размять, то можно почувствовать острый аромат. За это копытень получил неофициальное название «лесной имбирь». Но в национальном парке предупреждают – растение ядовито, пробовать его на вкус нельзя.

Фото со страницы нацпарка «Таганай» во Вконтакте

