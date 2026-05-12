В Челябинской области объявлен режим «Беспилотная опасность»

На Южном Урале объявлена беспилотная опасность. В правительстве региона напомнили, что возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети Интернет.

Порядок действий при угрозе БПЛА:

– в здании – спуститесь на нижний этаж, в подвал или паркинг, не пользуйтесь лифтом. Если спуститься невозможно, отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления между несущими стенами (например, санузел, коридор или кладовая). Не подходите к окнам и не выглядывайте на улицу;

_ на улице – укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе, паркинге или другом безопасном месте. Не оставайтесь на открытой местности;

– в транспорте – выйдите и укройтесь в ближайшем здании или подвальном помещении / подземном переходе.

Также напомним, что снимать и фотографировать БПЛА и последствия их применения запрещено.

