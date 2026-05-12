В Челябинске задержали наркокурьершу с двумя килограммами мефедрона

В Металлургическом районе Челябинска в ночное время сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Хендай Солярис. За рулем иномарки была женщина, которая при виде полицейских начала заметно нервничать. Инспекторы проверили у нее документы, и приняли решение досмотреть вещи. В ходе досмотра сотрудники полиции обнаружили 77 свертков разного веса с порошкообразным веществом. Для дальнейшего разбирательства женщина была доставлена в районный отдел полиции.

Задержанной оказалась жительница Сургута 1992 года рождения, ранее не судимая, но употребляющая наркотики. Женщина рассказала, что из Сургута она ехала, чтобы сбыть наркотик бесконтактным способом в городах Уральского федерального округа, а также в Казани.

Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством мефедрон общей массой около двух килограммов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемую заключили под стражу.

Челябинск, Таисья Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube