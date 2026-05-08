Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников поздравил магнитогорцев с Днем Победы.

«Для нашей страны 9 Мая – священный праздник, объединяющий все народы и поколения. Мы в полной мере осознаём величие подвига наших отцов и дедов, которые заплатили высокую цену за независимость Родины и освобождение мира от нацизма. Путь к этому светлому дню был долгим и тяжёлым. На передовой и в глубоком тылу цель была одна – победить. Ради жизни будущих поколений, ради нас. Мы помним и чтим вклад Магнитки в Победу. Комбинат с первых дней войны подчинил своё производство нуждам фронта, укрепив военную мощь нашей армии.

Низкий поклон всем фронтовикам и труженикам тыла Великой Отечественной войны! Дорогие земляки! Пусть над нашими домами и над всей Россией всегда будет мирное небо! Будьте здоровы и счастливы! С праздником, с Днём Победы! » – говорится в поздравлении.

Для Магнитогорска День Победы имеет особое значение. В годы Великой Отечественной войны свыше 32 тысяч магнитогорцев сражались на фронтах, 32 из них стали Героями Советского Союза. Почти 14 тысяч жителей города погибли в боях за Родину.

Магнитогорский металлургический комбинат и другие предприятия города внесли значительный вклад в Победу над нацистской Германией. В 1941 – 1945 годах каждый третий снаряд и броня каждого второго советского танка были произведены из стали ММК. В годы войны комбинат дал стране 10 млн 175 тыс. тонн чугуна, 11 млн 120 тыс. тонн стали и 7 млн 276 тыс. тонн проката.

В этот период на ММК были построены две аглоленты, четыре коксовые батареи, две доменные печи, пять мартеновских печей, броневой стан 4500, среднелистовой стан 2350, паровоздуходувная станция и группа специальных цехов. Также были удвоены мощности огнеупорного производства. Доля качественного и легированного металла на комбинате выросла с 12 до 83 процентов.

Трудовой вклад коллектива ММК был отмечен высокими наградами. Цехам комбината почти 80 раз присуждались первые места во Всесоюзном социалистическом соревновании и переходящие Красные Знамёна Государственного комитета обороны. Более 30 тыс. работников ММК были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», более двух тысяч магнитогорцев – орденами и медалями Советского Союза, 12 человек стали лауреатами Государственной премии СССР.

Сам Магнитогорский металлургический комбинат в годы войны был награждён орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

Беспримерный трудовой подвиг магнитогорцев стал одним из символов героической работы советского тыла. В 2020 году указом президента России Владимира Путина Магнитогорску в числе первых двадцати городов страны было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Этого звания удостаиваются города, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность при производстве военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях в период Великой Отечественной войны.

Магнитогорск, Елена Васильева

