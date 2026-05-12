ММК вручил награды школьникам-победителям профориентационных конкурсов

В Магнитогорске около сотни школьников стали победителями профориентационных конкурсов, организованных в 2025-2026 учебном году управлением кадров градообразующего предприятия в содружестве с управлением образования города. Награды учащимся 30 общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в конференц-зале центральной городской библиотеки имени Бориса Ручьева вручали главный специалист по профориентационной работе ММК Владимир Дремов и представители управления кадров комбината.

«Всего состоялось 19 конкурсов, в них приняли участие 1300 детей разного возраста. Если дошкольников мы награждаем сразу после конкурсов, то перед ребятами школьного возраста стояли задачи сложнее, жюри требовалось время для оценки конкурсных работ. Конкурсы проводим постоянно, предыдущая церемония награждения состоялась зимой. Опыт показывает, какие из направлений особенно интересны детям и эффективно выполняют задачи профориентации», – рассказала ведущий специалист управления кадров ММК Ольга Бирюк.

«Магнитогорский металлургический комбинат – единственное предприятие в России, где производят металл для монет и белую пищевую жесть, которую используют для изготовления консервных банок. Да и невозможно назвать сферу жизни, где бы не использовался металл ММК! На предприятии работают 56 тысяч человек, около 30% из них – женщины. Это представители 500 профессий! Цифра впечатляет и свидетельствует о том, что на градообразующем предприятии каждому найдется дело по душе – было бы желание работать, расти и развиваться», – отметила Ольга Бирюк.

Всего награды получи победители семи конкурсов. Это робототехнические соревнования по развитию навыков практического решения актуальных инженерно-технических задач «Роботенок», конкурс творческих работ «Расскажи зарубежному другу о памятных датах и событиях в истории и культуре на Южном Урале», предполагающий практическое использование иностранного языка в различных сферах деятельности, конкурс «Всезнайка», инженерный конкурс по труду (технологии) «Старт», фестивали городских соревнований по робототехнике «РобоФестиваль-2025» и «РобоФестиваль-2026», а также муниципальный этап областного творческого профориентационного конкурса «Стратегия выбора», пояснили в департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК».

«Система «Профкомбинаториум» комбината, созданная два года назад для профориентационной работы, – очень важный элемент. Ребенок, еще будучи школьником, начинает воспитываться в инженерных традициях ММК. Конкурсы – способ получить обратную связь», – отметил Владимир Дремов.

На память от ММК школьники получили внешние аккумуляторы, рюкзаки, бейсболки, футболки, велосипедные бутылочки и т.д.

Магнитогорск, Елена Васильева

