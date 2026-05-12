Дроппер, передавший мошенникам свои банковские карты, попал под суд

В Миассе перед судом предстанет 21-летний «дроппер». Неизвестные через мессенджер предложили молодому человеку временно передать им банковские карты и сим-карту, оформленные на его имя, за вознаграждение в 45 тысяч рублей.

Юноша специально выехал в Челябинск, оформил новую банковскую карту, после чего организовал «тайник» и оставил в условленном месте карты и сим-карту. Именно на этот счёт поступили 400 тысяч рублей, похищенные у жителя Ленинградской области, ставшего жертвой обмана.

Денежного вознаграждения от организаторов молодой человек так и не получил, но был задержан сотрудниками полиции.

В отношении жителя Миасса было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Следственным отделом ОМВД России по городу Миассу расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

