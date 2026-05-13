Следователи разберутся, почему в Челябинске вовремя не открылся детский сад

Следователи взялись забираться, почему в микрорайоне Белый Хутор вовремя не открылся детский сад.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по Челябинской области, местные жители пожаловались в социальны сетях, что садик, открытие которого было запланировано на ноябрь 2025 года, до настоящего времени так и не функционирует. В результате сотни семей вынуждены возить детей в отдалённые дошкольные учреждения, а некоторые и вовсе отказались от посещения детского сада.

По данному факту следователем следственного отдела по Центральному району города Челябинск СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Ведется проверка.

Челябинск, Елена Васильева

