Главный тренер ХК «Трактор» Евгений Корешков увольняется

Главный тренер хоккейного клуба «Трактор» Евгений Корешков уходит с поста. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт с ним продлен не будет. Новым наставником команды в ближайшее время станет американец Скотт Гордон. Ему 63 года, он возглавлял НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфия Флайерз», ассистировал сборной США на Олимпийских играх – 2010. «Спорт-Экспресс» сообщал, что контракт с американцем находится в стадии оформления. Клуб данную новость пока официально не комментировал.

Ранее менеджмент клуба также сообщал, что в межсезонье-2026 команду покинут ключевые легионеры и ряд ветеранов.

Сезон-2025/26 для «Трактора» завершился плохо: команда вышла в плей-офф, но выбыла в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв ХК «Ак Барс».

Челябинск, Елена Васильева

