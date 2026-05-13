В Челябинской области курьер мошенников пытался забрать у пенсионерки 30 млн рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МВД региона, на преступлении попался 21-летний житель Кемеровской области. Он приехал на Южный Урал специально, чтобы работать курьером у мошенников. Действуя по указаниям организаторов из мессенджера, он прибыл на встречу к 77-летней жительнице Челябинска в деловом костюме под видом сотрудника госструктуры.

Пожилая женщина, ранее уже введенная в заблуждение мошенниками, сняла со счета 30 миллионов рублей и передала их обвиняемому. Однако довести преступный умысел до конца фигуранту не удалось, так как он был задержан сотрудниками ФСБ.

В ходе судебного разбирательства была полностью доказана вина участника группы в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Решением суда курьер мошенников приговорен к 3 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Ранее на период следствия, проводимого следователями Главного следственного управления, ему избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Елена Васильева

