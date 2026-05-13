17-летний школьник отдал мошенникам сбережения семьи после 2 недель «прессинга»

Обманутый мошенниками школьник перевел более 350 тысяч рублей, накопленных семьей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области, мошенничество началось со звонка на телефон молодого человека от незнакомки, представившейся членом медицинской комиссии. Она предложила юноше взять талон для диспансеризации и попросила назвать личные данные. После того как он выполнил требование, в дело вступил лжегосслужащий, который сообщил об оформлении доверенности от имени подростка, дающей право третьим лицам на незаконные финансовые операции. Для убедительности «документ» прислали на электронную почту.

Напуганный юноша начал выполнять все требования манипуляторов. По видеосвязи молодой человек показал квартиру, где живёт с родителями, и продемонстрировал возможные тайники с финансами. Узнав о наличии 365 тысяч рублей, мошенники потребовали «проверить» купюры. Для этого старшеклассник купил новый телефон за 10 тысяч рублей, установил рекомендованное аферистами приложение и перевёл оставшиеся 355 тысяч рублей через банкомат. После завершения «операции» мошенники сами написали подростку, что обманули его.

Мать подростка обратилась с заявлением в полицию. Следственным отделом ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

В полиции еще раз напомнили: родителям необходимо разговаривать с детьми и предупреждать их о схемах обмана. Нужно объяснить, что нельзя доверять незнакомцам и выполнять их требования. Дети должны знать, что они могут обратиться за помощью к родителям в любой ситуации.

Златоуст, Таисья Исупова

