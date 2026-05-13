Полицейские ликвидировали наркомагазин в Челябинской области

В Челябинской области правоохранители пресекли деятельность интернет-магазина, торговавшего наркотиками.

Полицейские в Сосновском районе задержали мужчину 1988 года рождения, в автомобиле которого было обнаружено и изъято около 440 граммов марихуаны. При обыске по месту его жительства изъяты три свертка с наркотиком, электронные весы, упаковочный материал, электронная техника, а также охотничье ружьё, травматический пистолет и патроны к ним. На садовом участке в Советском районе Челябинска изъято ещё 15 свертков с наркотиками «мефедрон» и «кокаин». Установлено, что задержанный выполнял роль оператора и склада противозаконного интернет-магазина, – – сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Далее полицейские задержали двух жителей Челябинска 2002 и 2003 года рождения, которые выполняли роль закладчиков. При обысках у них изъято около 100 граммов марихуаны. Общий вес всех изъятых наркотиков составил свыше 500 граммов.

В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Челябинской области в отношении всех злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранты арестованы.

