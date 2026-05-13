Жители Южного Урала в майские праздники посещали Бангладеш и еще 85 разных стран

Во время майских выходных челябинцы стали чаще выбирать для зарубежных поездок не только привычные туристические маршруты, но и редкие страны в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствует аналитика роуминга на основе обезличенных данных абонентов МегаФона.

В общей сложности за майские праздники жители Южного Урала посетили 86 стран. Особенно заметный рост спроса зафиксирован в странах Азии. Здесь существенную динамику показали Вьетнам (рост в 2,8 раза), Монголия (+38%) и Бангладеш (+33%).

Интерес к дальним направлениям распространяется и на Ближний Восток. Здесь фаворитом среди челябинцев стала Саудовская Аравия, где спрос вырос в 2,5 раза. Это может быть связано с развитием туристической инфраструктуры в стране и появлением новых интересных маршрутов.

Далее география поездок переходит к африканскому направлению, где спросом пользуются Сейшельские острова, Марокко, ЮАР и Эфиопия.

Среди европейских направлений жители региона активно интересовались Венгрией (+133%), Болгарией (+46%) и Италией (+3%).

Наиболее часто путешествия на майские праздники выбирали жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской, Ленинградской, Самарской, Свердловской, Ростовской, Нижегородской областей, Краснодарского края, ХМАО и Башкирии.

Челябинск, Елена Васильева

