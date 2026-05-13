Сотрудники МЧС помогли двум подросткам, которые не могли спуститься с горы

В Аше двое подростков решили подняться на гору в районе улицы Симской. На крутом участке девушка подвернула ногу: подняться выше сил уже не было, а спуск вниз оказался слишком опасным. На крутом склоне любое неверное движение могло закончиться падением.

Помощь ребятам вызвала подруга, которая не успела при соединиться к восхождению. На место прибыли сотрудники МЧС России. Поднявшись на вершину, спасатели с помощью веревки и пожарного пояса помогли подросткам подняться на гору и сопроводили до медицинских работников.

