В Челябинске проводится проверка в связи с утечкой аммиака на хладокомбинате

Прокуратура проводит проверку в связи с утечкой аммиака на хладокомбинате.

Вечером жители Центрального района Челябинска пожаловались на резкий запах аммиака в районе пересечения проспекта Ленина и улицы 3-го Интернационала.

На место оперативно выехали сотрудники МЧС, для взятия проб воздуха – специалисты Минэкологии региона с передвижной лабораторией, – сообщило Минэкологии.

По данным прокуратуры, причиной стала авария на аммиакопроводе, в результате чего часть вещества попала в воздух, сообщила пресс-служба надзорного органа.

В Минэкологии отметили, что свищ на аммиакопроводе выявили сами сотрудники предприятия и оперативно устранили утечку газа, в том числе использовав воду для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Часть газа все же попала в атмосферный воздух и распространилась по ближайшей территории, что и привело к возникновению резкого запаха аммиака.

Прокуратурой по указанному факту организована проверка, по результатам будет дана оценка действиям ответственных лиц.

