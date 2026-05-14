В Челябинске задержали организатора наркомагазина

В Калининском районе Челябинска правоохранители задержали мужчину 1999 года рождения, подозреваемого в организации интернет-магазина по продаже наркотиков.

Операцию провели сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке СОБР «Аркаим».

Полицейские обнаружили оборудованный злоумышленником тайник, из которого был изъят сверток с мефедроном весом более 90 граммов. При обыске по месту жительства задержанного изъяты компьютер и сотовый телефон, содержащие информацию о его причастности к организации наркомагазина и распространению наркотиков на территории города. Также обнаружены упаковочный материал и весы, использовавшиеся в преступной деятельности.

Молодой человек ранее не был судим, официально нигде не работает, – сообщили в полиции региона. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее правоохранители сообщали о задержании оператора склада наркомагазина и двух закладчиков.

Челябинск, Таисия Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube