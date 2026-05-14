В Троицке задержали мужчину, жестоко убившего жену из ревности

В Троицке раскрыли убийство местной жительницы. Подозреваемый задержан – им оказался муж погибшей троичанки.

Заявление о пропаже 50-летней женщины поступило в дежурную часть в начале мая. К полицейским обратилась дочь пропавшей, сообщив, что мать несколько дней не выходит на связь и отсутствует на рабочем месте. Полицейские незамедлительно приступили к поискам, установили круг общения женщины и вышли на след подозреваемого, – сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. Сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» задержали в Челябинске 56-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в совершении убийства супруги.

Как выяснилось, между супругами произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина жестоко расправился с женой, после чего вывез тело на собственном автомобиле и утопил в местном водоеме. Подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что мотивом стала личная обида. Тело погибшей было обнаружено и извлечено из воды.

Следственным отделом по г. Троицк СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (Убийство). Мужчина заключен под стражу.

Троицк, Челябинская область, Таисья Исупова

