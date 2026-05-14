Работница соцслужбы отдала лжеброкерам более полумиллиона рублей

Жительница Троицка стала жертвой мошенников и отдала им крупную сумму своих сбережений, а также кредитные средства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, в полицию обратилась 47-летняя работница социальной службы. Женщина рассказала, что что в одном из мессенджеров ей позвонила незнакомка, представившаяся специалистом инвестиционной компании. Она предложила внести сбережения на «брокерский счёт». Аферисты убедили троичанку установить на смартфон специальное программное обеспечение, после чего женщина создала личный кабинет в мобильном приложении и начала периодически пополнять биржевой счёт.

С апреля текущего года потерпевшая, доверившись куратору, переводила деньги на указанные счета в надежде на лёгкий заработок. Собеседник постоянно сообщал ей о «прибыли» от рискованных активов и убеждал увеличивать депозит для получения ещё большей выгоды. Когда личные накопления закончились, женщина взяла кредит и также перевела эти средства мошенникам. В мобильном приложении потерпевшая наблюдала, как растёт её «прибыль» – почти за месяц сумма на биржевом счёте увеличилась более чем в два раза. Однако, как выяснилось, эти цифры не имели никакого отношения к реальным деньгам. Вывести средства женщине не удалось.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube