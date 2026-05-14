Налоговая приостановила операции по счетам сыновей бывшего главы РПН Челябинской области

В Челябинске налоговая служба приостановила операции по банковским счетам Алексея и Андрея Семёновых – сыновей Анатолия Семёнова, ранее возглавлявшего региональное управление Роспотребнадзора.

По данным сервиса СБИС, счета были заморожены 12 мая. У Алексея Семенова ограничения затронули компанию, специализирующуюся на хранении грузов, а у Андрея – фирму, занимающуюся торговлей строительными материалами. Несмотря на то, что обе организации являются убыточными, ранее они получали государственную поддержку.

На сегодняшний день Алексей Семенов полностью лишился своих активов: все семейные предприятия, которыми он управлял, изъяли и передали в распоряжение Росимущества. В то же время у Андрея Семенова остаётся в собственности сеть компаний под брендом «Открытие», которые работают в сфере грузоперевозок, сообщает «АиФ-Челябинск».

Семейный бизнес оказался под пристальным вниманием правоохранительных органов после того, как в середине февраля сотрудники ФСБ задержали Анатолия и Алексея Семеновых. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, экс-чиновник фиктивно устроил своих сыновей на Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), где они получали зарплату, фактически не выполняя трудовых обязанностей. По имеющейся информации, младший сын Андрей успел выехать за пределы России.

К уже существующим проблемам семьи добавился иск от Генеральной прокуратуры РФ. Ведомство потребовало изъять всё имущество семьи в пользу государства. В результате судебных разбирательств в марте этого года активы Семеновых на сумму, превышающую 400 миллионов рублей, были обращены в доход государства, напоминает «АиФ-Челябинск».

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube