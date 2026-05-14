Мать погибшего участника СВО и её внучка отдали курьеру мошенников почти 10 миллионов рублей

В Озерске 70-летняя женщина и ее внучка стали жертвами мошеннической схемы. Потерпевшая – мать погибшего на СВО бойца. Она рассказала полицейским, что ей позвонил лжесотрудник социального фонда, который предложил женщине выбор: единовременную выплату или земельный участок в связи с гибелью сына в зоне специальной военной операции. Поверив, пенсионерка продиктовала номер СНИЛС, после чего сразу же позвонила внучке поделиться новостью, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Бдительная девушка заподозрила обман и решила спасти сбережения бабушки – она поспешила обналичить деньги, взяв для управления счётом телефон родственницы. Однако в этот момент на телефон бабушки поступил звонок от якобы сотрудников правоохранительных органов, которые сообщили, что со счёта женщины только что пытались перевести 2,1 миллиона рублей, но перевод удалось заблокировать. Далее злоумышленники перевели общение в мессенджер, использовав видеозвонки для убедительности.

Мошенники заявили, что в банке работают недобросовестные сотрудники, и для «спасения» накоплений необходимо срочно закрыть вклад и снять все наличные. Пенсионерка выполнила требование. На следующий день мошенники объяснили: наличные деньги нужно «проверить на подлинность» – для этого их требуется тайно передать курьеру. Внучка, будучи уверенной, что помогает силовым структурам, взяла у бабушки многомиллионную сумму, вызвала такси и отправилась в соседний посёлок. В безлюдном месте у гаражей к ней подошёл неизвестный мужчина и назвал кодовое слово, после чего девушка передала ему пакет с деньгами и вернулась домой.

На следующий день, ожидая дальнейших указаний, внучка зашла в мессенджер и обнаружила, что переписка полностью очищена, а аккаунт собеседника – удалён. Только тогда потерпевшие осознали, что их обманули, и обратились в дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Полицейские предупреждают: сотрудники соцзащиты и правоохранительных органов никогда не требуют передать наличные курьерам или перевести деньги на «безопасные счета». Если вам звонят «из банка» или «полиции» – немедленно прекратите разговор и лично посетите ведомство. Кодовые слова, курьеры и срочная передача денег – стопроцентный признак мошенничества.

