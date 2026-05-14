Тара с водой на веранде стала причиной пожара в челябинском поселке

В поселке Саммит Челябинского городского округа произошел пожар на веранде жилого дома. Необычной оказалась причина возгорания, – сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Хозяева оставили на веранде рассаду и накрыли ее полиэтиленовой пленкой. Для фиксации использовали пластиковую тару, наполненную водой. По данным специалистов органов дознания, причиной происшествия стала фокусировка солнечных лучей. Ёмкость с водой сработала как линза. К счастью, в момент происшествия хозяева находились дома и вовремя заметили огонь.

Пожар удалось ликвидировать при помощи огнетушителя до прибытия огнеборцев. Пожарные еще раз напомнили, что оставлять на открытом солнце стеклянные и прозрачные емкости с водой опасно.

