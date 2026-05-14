На Южном Урале ожидается сильная жара

МЧС по Челябинской области выступило с предупреждением о резком повышении температуры воздуха.

С 15 по 20 мая в отдельных районах Челябинской области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха +28° и выше. В этих условиях резко повышаются риски возгораний в природной среде.

В МЧС России напомнили, что в Кунашакском, Красноармейском, Еткульском и Сосновском округах введен особый противопожарный режим. В период его действия открытый огонь запрещен, а штрафы удваиваются.

