«Гриб-мозг» на Таганае в этом году проснулся раньше обычного срока

На Урале раньше срока появились строчки. Как сообщает пресс-служба национального парка «Таганай» обычно эти грибы появляются в конце мая-начале июня. Но в этом году его грибница проснулась намного раньше. Официальное название строчков – гиромитра эскулента, что в переводе с латыни означает «кругляк съедобный». Но в народе у него масса других названий из-за внешнего вида этого гриба – «слоновьи уши», «телячьи потроха», «сморжок», «торчок», «пестрица» и даже «гриб-мозг».

По поводу его съедобности микологи до сих пор спорят. Одни указывают на содержание в строчках обыкновенных ядовитого токсина гиромитрина. Другие считают, что он разрушается при термической обработке. В нацпарке советуют все-таки не рисковать и отмечают, что таганайские дубки уже выпустили перышки листьев, а это главный признак скорого появления белых грибов.

