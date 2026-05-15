В полиции предупредили: мошенники перед ЕГЭ и ОГЭ массово атакуют школьников

Полиция Южного Урала выпустила предупреждение для школьников и их родителей. Правоохранители отмечают что накануне ЕГЭ и ОГЭ мошенники нацелились на учеников школ. Они используют тревожность детей перед экзаменами и страх подвести школу или родителей.

Сценарий почти всегда один: ребенку звонят или пишут якобы от имени школы, организаторов экзаменов или Госуслуг – и под предлогом «проблем с регистрацией» пытаются получить доступ к аккаунтам и данным семьи, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. Частые варианты сообщений в мессенджере или при звонке – «ваш пропуск не активирован», «нужно срочно подтвердить данные», «вы не зарегистрированы на ЕГЭ» и т.д.

В полиции подчеркивают, при любом странном звонке детям нужно сначала обратиться к родителям. Все вопросы по ЕГЭ/ОГЭ решаются через школу. Ни учреждения образования, ни госорганы никогда не просят назвать код из смс. Никогда не нужно переходить по присланным ссылкам. Давление и угрозы – это «красный флаг», так действуют мошенники.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube