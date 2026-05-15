Таксист изнасиловал и убил спящую пассажирку

Следователем следственного отдела по Курчатовскому району города Челябинск СУ СК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, который изнасиловал пассажирку. Потом он ее убил и закопал в лесу.

Как ранее сообщалось, 22 мая 2025 года в территориальный отдел полиции обратилась женщина с заявлением о пропаже своей 24-летней дочери, которая перестала выходить на связь и не вышла на работу.

Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Последнее местонахождение девушки было зафиксировано камерами видеонаблюдения, попал на камеры и момент ее отъезда на автомобиле, водителем которого являлся местный житель.

Следствие установило, что ночью 22 мая 2025 года обвиняемый, работая в службе такси, выполнял заказ по перевозке местной жительницы. В ходе поездки фигурант, обнаружив, что пассажирка уснула, остановил автомобиль вблизи остановки общественного транспорта «ЗАО Пластик» в Курчатовском районе города Челябинска и пересел на заднее сиденье, где напал на девушку, нанеся ей многочисленные удары руками по различным частям тела, и изнасиловал. После этого таксист задушил свою жертву, вывез тело в лес и закопал. Коме того, он забрал себе телефон девушки стоимостью 90 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Елена Васильева

