В Миассе легковушка попала в ДТП и опрокинулась – водитель погиб

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на территории Миасского городского округа.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГИБДД региона, 17 мая в 18:34 на 2 км автодороги «Миасс-Кундравы» водитель, мужчина 1968 г.р., управляя автомобилем «Лада Ларгус» с прицепом КМЗ, по предварительным данным, совершал обгон. Во время выполнения маневра водитель допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Скания» с полуприцепом Кроне, под управлением мужчины 1969 г.р. После этого «Лада» съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» скончался на месте происшествия, пассажиры автомобиля «Лада» – женщина 1971 г.р. и мальчик 2022 г.р. – получили травмы.

Все обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Миасс, Елена Васильева

