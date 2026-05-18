Сотрудники МЧС сняли с крыши многоэтажного дома подростков

В Челябинске спасатели спустили с высоты подростков, игравших на крыше дома.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Челябинской области, накануне вечером поступило сообщение о том, что на крыше 6-этажного жилого дома на проспекте Ленина находятся дети.

К месту были направлены подразделения Челябинского гарнизона. Специалисты МЧС России установили автолестницу, также был подготовлен куб жизни. На крыше обнаружили четверых несовершеннолетних: всех подростков благополучно спустили вниз.

В МЧС подчеркнули, что родителям необходимо объяснять детям опасность подобных развлечений.

