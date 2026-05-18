В Копейске полиция с поличным поймала еще одного курьера мошенников

В Копейске полиция задержала очередного курьера мошенников.

19-летний молодой человек подозревается в хищении денежных средств у пожилых граждан.

Удалось поймать преступника при попытке повторного обмана местной жительницы. Ранее потерпевшая уже лишилась части своих сбережений, доверившись телефонным аферистам. Спустя время злоумышленники вновь связались с пенсионеркой под видом сотрудников правоохранительных органов и потребовали передать оставшиеся деньги в размере 400 000 рублей якобы для «заполнения декларации», пообещав вернуть всю сумму позже.

Копейчанка незамедлительно сообщила о повторном звонке полицейским, в производстве которых находилось ранее возбужденное уголовное дело. В полиции подробно проинструктировали женщину о порядке дальнейших действий.

В назначенный день кураторы направили к дому потерпевшей курьера, представив его «внештатным сотрудником силовых структур». В момент передачи пакета с деньгами подозреваемый был задержан.

При личном досмотре у подозреваемого было обнаружено и изъято около 470 000 рублей. В ходе дальнейшего разбирательства оперативники установили, что данные денежные средства он забрал в этот же день у другой обманутой пенсионерки – жительницы города Аши, однако не успел перевести их на счета организаторов схемы. Изъятые наличные деньги сотрудники полиции вернули законной владелице.

В отношении молодого человвека возбуждено уголовное дело. Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление причастности фигуранта к аналогичным противоправным деяниям на территории региона.

Копейск, Елена Васильева

