В Челябинске стартуют летние опрессовки

В Челябинске начинаются летние опрессовки. Гидравлические испытания трубопроводов пройдут в шесть этапов, сообщает пресс-служба «УСТЭК-Челябинск».

Сроки проведения 1-го этапа – с 19 мая по 2 июня. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут 1233 многоквартирных жилых дома и 195 учреждений социальной сферы. Полный перечень адресов, попадающих под отключение на первом этапе, опубликован на официальном сайте компании.

Жителям рекомендуется заранее подготовиться к отключениям горячей воды. В компании-поставщике теплоресурса успокаивают: это плановое, но временное неудобство.

В случае обнаружения места коммунальной аварии, энергетики просят не подходить к нему близко, о повреждении тепловых сетей просят сообщать по многоканальному телефону «УСТЭК-Челябинск»: +7 (351) 246-40-00. Диспетчерская служба компании работает круглосуточно.

Челябинск, Елена Васильева

