Жительница Челябинской области заработала миллион на фальшивых медицинских справках

В Челябинской области оперативники ОЭБиПК пресекли незаконную деятельность подельников, изготавливавших фиктивные медицинские документы. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе транспортной полиции по УрФО, речь идет о двух жителях города Копейска.

Мужчина, 1974 года рождения, и его 68-летняя знакомая подозреваются в продаже в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с 2024 года по май 2026 года фиктивных медицинских справок.

По данным оперативников, в настоящее время речь идет, как минимум, о 50 фактах изготовления и реализации подозреваемыми подложных документов, которые подтверждали прохождение работниками организации, осуществляющей охрану объектов железнодорожной инфраструктуры, обязательного ежегодного профилактического осмотра. В группе имелось четкое распределение обязанностей, в соответствии с которым женщина занималась непосредственно изготовлением справок, а второй участник группы подыскивал потенциальных покупателей, которым за 3500 рублей продавал фальшивые заключения о прохождении периодического медицинского осмотра. При этом себе мужчина оставлял 500 рублей, а его коллеге доставалась остальная сумма.

Таким образом за последние несколько лет незаконным путем женщина сумела заработать более 1 млн. рублей.

Задержание участников группы оперуполномоченные ОЭБиПК осуществляли во взаимодействии с коллегами из ОМОН регионального Управления Росгвардии и УГИБДД области. Оба уже дали признательные показания. По месту жительства подозреваемой транспортные полицейские обнаружили и изъяли достаточное количество доказательств, указывающих на ее причастность к вменяемым ей противоправным деяниям, в том числе печати, чистые бланки документов, сотовые телефоны и иные улики. Стоит отметить, что в 2016 году женщина уже была судима за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время в Южно-Уральском ЛУ МВД России транспорте в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 3 и пункту «а» части 4 статьи 327 УК РФ. В качестве меры пресечения для обоих избрана подписка о невыезде.

Расследование продолжается.

Копейск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube