ММК за пять лет увеличил поставки проката для строительных конструкций более чем в четыре раза

Магнитогорский металлургический комбинат существенно расширил предложение для строительной отрасли: комбинат освоил широкий профильно-марочный сортамент проката для строительных конструкций по ГОСТ 27772-2021 и нарастил поставки этой продукции более чем в четыре раза за последние пять лет. По итогам 2025 года объём поставок горячекатаного плоского и фасонного проката по данному нормативному документу превысил 80 тыс. тонн.

Для удобства клиентов ММК внедрил систему двойной сертификации: продукция одновременно проходит аттестацию по ГОСТ 27772-2021 и ГОСТ 19281-2014. По запросу заказчиков информация может быть оформлена как в одном сертификате качества, так и в виде двух отдельных документов на одну партию.

В последние месяцы в рамках развития продуктовой линейки комбинат освоил производство термически упрочнённого арматурного проката повышенной пластичности классов А500СН, А500СНУ, А500СЕ и А500СЕУ по ГОСТ 34028. Кроме того, ММК начал выпуск термически упрочнённой арматуры класса А500СК/А500СНК и арматуры повышенной прочности класса А600СК/А600СНК со стойкостью к коррозионному растрескиванию.

На комбинате также освоена технология производства горячекатаного проката с рифлением по ГОСТ 8568 с гарантией обеспечения механических свойств. Продукция предназначена для изделий и конструкций, работающих в неблагоприятных климатических условиях.

Флагманской новинкой для российского строительного рынка стал прокат с инновационным покрытием на основе сплава цинка, алюминия и магния под брендом MAGProtect. Продукция обеспечивает антикоррозионную защиту примерно в пять раз выше, чем обычное цинковое покрытие, что позволяет использовать меньшую толщину покрытия без потери эксплуатационных характеристик.

Магнитогорск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

