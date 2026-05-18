В Чебаркульском районе перевернулся «Митсубиши Паджеро», погибла женщина

В Чебаркульском районе в воскресенье вечером произошло ДТП, в результате которого погибла женщина.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ, инцидент произошел на 13 км автодороги «Чебаркуль-Мисяш». Водитель, мужчина 1976 г.р., не справился с управлением автомобилем «Митсубиши Паджеро», выехал на правую обочину и столкнулся с табличкой километрового знака. Автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП погибла пассажир «Митцубиси» – женщина 1956 г.р. Водитель получил травмы и доставлен в больницу в Чебаркуле.

Сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля не был пристегнут ремнем безопасности, – отметили в ГУ МВД России по Челябинской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются

