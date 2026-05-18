В Челябинске на две недели раньше открыли купальный сезон

Купальный сезон на Южном Урале официально начнется 1 июня 2026 года. Как сообщает пресс-служба МОБ региона, с первым днем лета в муниципалитетах откроются пляжи со спасателями, в рекреационных зонах будут обеспечены все условия для безопасного отдыха челябинцев и гостей области.

В Челябинске власти сработали на опережение и открыли пляжи с приходом жарких дней, с 15 мая.

«Выставили спасателей сразу. Четыре тысячи посетили пляжи за выходные. Восьми отдыхающим оказана медицинская помощь из-за перегрева. Одного человека спасли – женщина начала тонуть»,– сообщил замглавы города Сергей Кочетков (цитата по агенству «Первое областное»).

На пляже на Новороссийской есть биотуалет и душ для людей с ограниченными возможностями, уточнили на аппаратном совещании в мэрии. На всех пляжах организована уборка два раза в день. Три раза в неделю проводят уборку биотуалетов.

Челябинск, Елена Васильева

