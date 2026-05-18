Аукцион по продаже ЮГК не состоялся – никто не пришел

Аукцион по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) и других активов группы не состоялся, следует из данных «ГИС торги».

Для признания аукциона состоявшимся было бы достаточно участие одного покупателя.

Начальная цена должна была составить 162,02 млрд руб, а шаг аукциона был установлен на 3,24 млрд руб., что составляет 2% от начальной цены. Участникам необходимо было внести задаток в 32,4 млрд руб.

20 апреля «Ведомостям» рассказали в Росимуществе, что ведомство оценило 67,2% акций ЮГК в 140,4 млрд руб.

В июле 2025 г. суд обратил ЮГК в государственную собственность. Судебное разбирательство прошло в закрытом режиме. В доход государства были обращены акции группы и 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК». 27 марта 2026 г. Росимущество объявило об активной подготовке к продаже ЮГК на конкурентных торгах.

Екатеринбург, Елена Васильева

