МЧС предупредило об опасности купания в карьерах

МЧС по Челябинской области опубликовало видео о подростках, прыгающих со скал и строений на карьере «Изумрудный». Спасатели предупредили – глубина в этих местах более 10 метров, летнее развлечение может закончиться трагедией.

Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, купаться в карьерах строго запрещено: бывшие выработки крайне опасны каменистыми подводными выступами, сложным рельефом дна, приличной глубиной. Родители должны рассказать это детям, – подчеркивают в ведомстве.

Там также напомнили, что 1 июня на большинстве территорий региона стартует купальный сезон. В муниципалитетах активно приводят в порядок пляжи, где будут созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха, где будут дежурить матросы-спасатели.

