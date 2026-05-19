В Сосновском МО в карьере утонула девочка

В Сосновском муниципальном округе прогулка детей закончилась трагедией.

Как сообщает МЧС России по Челябинской области, в понедельник, 18 мая, группа детей гуляла возле песчаного карьера в районе деревни Моховички. Взрослых с ними не было. В какой-то момент девочку 2019 года рождения потеряли из вида. Брат обнаружил ее в воде и вытащил на берег.

Прибывшая бригада скорой помощи пыталась реанимировать девочку, но безрезультатно.

Челябинская область, Таисья Исупова

