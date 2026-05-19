В Троицке полицейские задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионерки 160 тысяч рублей

Мошенники обманули женщину по старой схеме – «родственница попала в ДТП». 86-летняя троичанка обратилась в полицию, когда поняла, что стала жертвой мошенников.

По словам пострадавшей, она находилась дома, когда на стационарный телефон позвонила женщина, представившаяся её племянницей. Лжеплемянница рассказала, что переходила дорогу в неположенном месте и якобы попала под машину. Водитель автомобиля – беременная женщина – в результате ДТП потеряла ребенка. Звонившая заявила, что для решения вопроса необходимо срочно передать деньги, так как она является виновницей происшествия.

Пенсионерка пояснила, что у неё дома есть только 160 000 рублей, которые она копила на ремонт, к тому же сама выйти на улицу не может. Тогда трубку взяла неизвестная, представившаяся врачом, и сообщила, что к пенсионерке приедет курьер от следственных органов, которому можно передать деньги через окно. Женщина собрала сбережения, завернула их в пакет и отдала подъехавшему молодому человеку. Сразу после этого пенсионерка перезвонила дочери своей племянницы, которая пояснила, что с её мамой никаких происшествий не происходило. Троичанка обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали курьера, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. Им оказался местный житель 2006 года рождения. Ранее он уже был судим за кражу. Молодой человек пояснил, что нашел объявление о подработке в сети интернет. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Троицк, Челябинская область, Таисья Исупова

