На Зюраткуле ввели строгий запрет на рыбалку

На озере Зюраткуль полностью запретили любые виды рыбной ловли. Такие меры введены на период нереста рыбы, он продлится до 15 июня включительно.

В этом году запрет особенно строгий – в нацпарке Зюраткуль нельзя рыбачить даже с берега с поплавковой удочкой. В прежние годы такой вариант был разрешен, но сейчас ограничительные меры решили усилить. Как сообщает пресс-служба национального парка, ихтиологическое исследование озера показало, что в озере Зюраткуль критически снизилась доля сиговых рыб. Без немедленного начала искусственного воспроизводства популяция сиговых может полностью исчезнуть из водоема в ближайшие 5 лет. Зарыблять озеро планируется в ближайшее время, а пока нерестовый запрет распространяется на любую рыбалку. Когда рыбы идут на нерест, им нужен покой и особая забота об охране их мест обитания и размножения.

В пресс-службе нацпарка подчеркивают, запрещено не только рыбачить, но и выходить на воду на любых плавсредствах (в том числе на сапах), закрыты проезды по дорогам в направлениях рек Малый Кыл и Чёрный Кыл. Нарушителей запрета будут привлекать по статье 8.39 КоАП РФ и штрафовать (от 3 до 4 тысяч рублей для граждан), а в случае причинения крупного ущерба – по уголовной статье (ст. 262 УК РФ).

Челябинская область, Таисья Исупова

